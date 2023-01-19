新北石碇消防捐加菜金 搭配住警器為獨居老人送暖

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新北石碇消防分隊與義消分隊選在19日消防節當天，把加菜金發放給50個弱勢家庭及獨居老人，到府後也協助安裝住警器，在春節前夕送暖，關懷社會弱勢。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年1月19日

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（中央社記者高華謙新北19日電）農曆春節將至，新北石碇消防分隊小隊長蔡志遠與義消分隊長楊禎祥特別在今天119消防節把加菜金發放給50個弱勢家庭及獨居老人，到府後也協助安裝住警器，讓獨居老人溫暖過節。

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蔡志遠表示，因勤務在身無法返鄉團圓，想到轄內有許多獨居老人也沒人一起過節，因此特別選在119消防節，將原本義消要贊助給分隊的加菜金變成小紅包，發放給弱勢家庭及獨居老人，到府後也協助安裝住警器。

蔡志遠說，近期氣溫驟降，這個活動不但可協助長者檢視家中環境，防範一氧化碳中毒，安裝住警器也可提升居住安全，期許活動能拋磚引玉，讓更多善心人士共襄盛舉，一起關懷社會弱勢。（編輯：張銘坤）1120119