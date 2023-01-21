曾是金門東半島最早街市 走訪何厝來趟穿越之旅

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金門縣金沙鎮何厝村開發聚落小旅行，邀請民眾春節一探老酒甕和難得一見的番薯石輪，村民說，安脯糊（地瓜切片軋成粉）要用傳統石輪碾軋，才會有好口感。中央社記者黃慧敏攝 112年1月21日

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（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門縣金沙鎮何厝村街道，曾是金門東半島最早開發街市。雖然如今繁華落盡，但村民近年致力發展以地瓜為主的「風土經濟」，邀民眾春節可走訪清代老店舖，來趟穿越之旅。

何厝王氏宗親會理事長王火盛接受中央社記者訪問表示，何厝位於太武山騎馬嶺西北麓下，村落中多數家屋順地勢興建；由於地面呈波狀起伏，狀似覆瓦，家屋建在上面，稱為「瓦厝」。由於閩南語「瓦」、「何」音相近，因此村莊名為「何厝」。村內散布七口池塘，居民稱為「七星池」或「七星潭」。

王火盛說，何厝早年位於古官道與古渡口交會點，曾經是金門東半島的盛極一時的商業中心，也因此發展成多姓雜居之地，有何、王、陳、蔡、吳、馬、詹、張等姓居民，有別於金門絕大多數的單姓村落。何厝後因鄰近渡口淤塞，商業式微，繁華不再。

早年金門土壤貧瘠，不容易耕種，「新金門志」記載，明神宗萬曆22年（1594年），商人從呂宋島引進地瓜，因不容易遭受海風和病蟲害，大量種植後，很快成為金門的主食。

何厝耆老說，1940到1950年代，村中釀酒業發達，當時就是以地瓜酒為大宗，村裡現還保有當時酒坊遺址。前金門防衛司令部司令胡璉主政金門後，高粱酒一躍為金門經濟命脈，地瓜種植面積銳減，漸漸淡出金門人的回憶。

何厝社區發展協會總幹事王綉菊告訴中央社記者，社區3年前向勞動部申請「走訪七星農場&番薯故事館計畫」多元就業開發方案，整理村裡七星農場蔬菜區及地瓜示範栽種區，逐漸繳出漂亮成績單。繼2021年8月成立「番薯故事館」，近日又在故事館裡增設商店，大力提高在地特產和文化能見度。

「番薯故事館」商店店長楊立楷說明，店裡販售社區研發的地瓜餅、地瓜酥、地瓜圓、地瓜酒香腸、地瓜酒鹹豬肉和地瓜風味餐，還有文創商品，以及自去年中推出的地瓜小學堂，手作安簽（地瓜簽）、安脯（乾地瓜片）和安脯糊（地瓜切片軋成粉）。楊立楷說，為了保存特產的新鮮度，且不浪費食材，店裡消費主要採預約制，春節過後，會公告確定的營業時間。

此外，何厝村也在去年開發聚落小旅行，邀請民眾走訪清朝時代的木製老店鋪、製酒甕和地瓜石輪，體驗何厝限定的穿越之旅。村民說，安脯糊要用傳統石輪碾軋，才會有好口感。金門縣政府參議許正芳在商店開幕致詞提到，文化若只靠政府補助，無法長久，唯有在地文化與經濟結合的「風土經濟」，文化風貌方可永續長存。（編輯：陳政偉）1120121

金門縣金沙鎮何厝是金門東半島最早開發的村落之一，村民近年致力發展以地瓜為主的特色產業，「番薯故事館」商店最近開張，賓客品嚐地瓜餅。中央社記者黃慧敏攝 112年1月21日