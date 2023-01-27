都市裡的部落 Lipahak開心農場種原鄉樹豆

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市三峽區原住民族生活文化園區安置三鶯聚落族人，除聚會所、廣場與居所，園區的Lipahak開心農場是族人桃花源，原鄉部落常見的樹豆也療癒思鄉情。

新北市政府原住民族行政局表示，尊重族人意願及文化差異性，以異地安遷、政府出資公共建設及原住民自力造屋原則，在原住民族生活文化園區安遷42戶族人。

園區廣場圖騰搭配環境景觀，聚會所提供文化健康站研習，由居民參與式規劃設計的Lipahak開心農場種植高麗菜、珠蔥、芥菜、秋葵、生命力強的龍葵與野菜。

家鄉花蓮縣光復鄉太巴塱部落的原民局秘書室主任黃興玉表示，阿美族最會運用野菜，Lipahak為阿美族語開心、高興及快樂的意思。農場入口大型漂流木意象與裝置藝術，展現原民與自然融合生活觀，遠望還可見族人耕作、採收身影，是都市叢林中桃花源。

戴著斗笠採花生的住民Sawmah表示，在都會裡農園耕作，可想念家鄉生活，無毒農產自給自足，還可供應小農市集。

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來自台東縣成功鎮、負責田間管理的原民局經濟建設科員蘇清志Sinku說，農園有原住民族傳統知識與生態景觀特色，住民移植原鄉樹豆，繁殖能力強，含澱粉及蛋白質，高量鋅及礦物質，原民將樹豆與豬骨熬成勇士湯。台東排灣族、屏東縣魯凱族、苗栗縣泰雅族及花蓮阿美族部落都可看見樹豆身影。

他說，花蓮馬太鞍部落地名Fataan就是阿美族語的樹豆。原鄉在旱田、屋前、屋後或田埂種樹豆，遠望開著黃色小花、綠色豆莢，當豆莢呈現枯黃就可採收。園區樹豆象徵族人在都會區落地生根，但也不忘原鄉情懷。（編輯：李明宗）1120127