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林光福醉心木作工藝 棧板廢料巧手化為美感桌椅

2023/1/27 10:39
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（中央社記者黃旭昇新北27日電）從台東縣成功鎮到北部打拚的三鶯聚落頭目林光福承傳阿美族文化，服務族人並發聲維權，退休後醉心木作工藝，沒拜師學藝卻巧手了得，棧板廢料都能華麗轉身成為具美感的桌椅。

林光福客廳一張3人座原木椅，簡單筆直線條，顏色與紋理展現復古工業風，牛車輪般扶手，粗獷風格中顯露細緻光澤。

林光福告訴中央社記者，這是第一代創作，另一組3人座長椅是進階版，雖同樣是牛車輪扶手，卻已進化為符合人體工學、有弧度的靠背。

林光福說，這些作品都是利用貨櫃棧板，打磨拼接組裝成椅背、座位，遇弧狀設計就要利用工具彎曲定型。這些有趣的DIY，都在客廳後的工作室誕生。

林光福的客廳就是藝品展間，除座椅、茶几等，牆上掛鐘、屏風、掛飾、花插及樓梯，都是一點一滴手作展現。除沉沉木香，牆上一整組鼓風車模型，呈現藝術內涵與巧手創意。

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來自台東的林光福為謀生到新北市打拚，1980年代生活在都會區邊緣的河岸三鶯聚落，當年為族人積極爭取居住權。從原住民運動到反核遊行，都可看到他與族人攜手身影。

林光福表示，退休後對木工產生興趣，逐漸添購器具，並利用棧板廢料，刨除外皮、拋光，經巧思與琢磨、拼接，逐漸摸索出技巧，加上耐心觀摩他人作品關鍵技術，沒拜師一樣能製作出令人驚艷作品。（編輯：李明宗）1120127

#林光福
#林光福客廳
#台東縣
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