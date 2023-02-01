高雄岡山文化中心翻新 投入3750萬預計8月完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄岡山文化中心戶外廣場磁磚鋪面已使用近30年，多有補釘且民眾易滑倒，也無法架設演出舞台。高雄市文化局提出改善計畫，共將投入新台幣3750萬元翻新，預計8月完工。（邱志偉辦公室提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄岡山文化中心戶外廣場磁磚鋪面已使用近30年，多有補釘且民眾易滑倒，也無法架設演出舞台。高市文化局提出改善計畫，將投入新台幣3750萬元，預計8月完工。

岡山文化中心是在地藝文重鎮，但廣場磁磚鋪面已使用近30年，下雨時民眾容易滑倒，也容易積水；且因原使用磁磚已停產，發生破損僅能以水泥直接補修後，失去一致性；且因無法架設舞台，許多藝文團體申請在廣場演出都無法如願。

為此高雄市政府文化局提出廣場面改善計畫，工程將移除表層的磁磚重新鋪設鋪面，且一併改善旁邊圖書館北側外牆磁磚陸續脫落、無障礙坡道不符法令規範等問題，工程總經費3750萬元；其中文化部補助2625萬元。今天舉行動土典禮，預計8月完工驗收。

民進黨立委邱志偉今天透過新聞稿表示，鋪面改善後，岡山區將新增一處優質戶外演出空間，廣場旁目前也正在興建岡山運動中心，南岡山捷運站及購物商場就在不遠處，當地區塊將串連成優質生活休閒空間。

位於岡山區岡山南路的岡山文化中心，原為高雄縣立文化中心，民國88年12月改制為高雄縣政府文化局；99年底縣市合併後改制文化中心，設圖書館、演藝廳及全台唯一的傳統皮影藝術博物館等3棟主要建築物。

岡山文化中心距高雄捷運紅線南岡山站步行僅約5分鐘路程，未來將充分整合展演資源，透過優良展演場地及多樣化服務機能，滿足不同展演活動需求，成為北高雄文化藝術重鎮。由最北的岡山文化中心「南岡山站」開始，串連高捷紅、橘兩線形成的「南方藝文廊帶」。（編輯：孫承武）1120201