劃設國土保育地區案 新北盼中央能兼顧經濟發展

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市長侯友宜今天在行政院會中表示，全國都面臨劃設國土保育地區所產生的衝擊，建請中央儘速訂定國土計畫土地使用管制容許使用項目，讓國土保育與經濟發展取得平衡點。

新北市政府新聞局今天發布新聞指出，侯友宜今天出席行政院會，與行政院長陳建仁及各部會、各直轄市首長討論，針對內政部推動國土計畫新制也提出意見。

會中，侯友宜說，新北市支持國土永續發展，同時也要兼顧努力打拚過日子的民眾心聲。新北市推動國土計畫已辦理29場公聽會，接收許多一級產業民眾對於私有土地被劃設為國土保育地區的疑慮。

他表示，民眾質疑分區劃設所依循的環境敏感地區公告圖資年代久遠，劃定時也沒有現場會勘，且未適時檢討劃設範圍，與實際現況已有落差。

侯友宜指出，國土保育地區劃設所產生的衝擊是全國性問題，建請中央儘速訂定「國土計畫土地使用管制容許使用項目」，並比較新舊法規差異，主動向全國民眾說明變動影響情形，化解民眾疑慮，不僅維護既有使用民眾合法權益，也取得國土永續與經濟發展平衡。

新北市政府地政局編定管制科長黎志偉接受中央社記者電訪表示，中央依環境敏感圖資劃設國土保育地區，但未明確規範管制條件，導致許多坡地產業的地主擔心權益受損，甚至生產的竹筍及茶葉等農作物無法在周邊集貨、加工、包裝。

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黎志偉說，新北市府依照行政區在29區辦理國土功能分區圖公開展覽與公聽會，正彙整許多陳情與意見。因環境敏感地區所涉的中央主管機關包括經濟部水利署、農委會林務局、水源保護區等，會將意見函報中央目的事業主管機關，等待回覆後，才會提報到新北市國土計畫審議會。

另外，地政局指出，民眾與青農團體強力反對私有土地被劃設為國土計畫法的「國土保育地區第一類（國保一）」，擔心無法申請設置相關加工設施，此舉將徹底阻滅農民生路，也違背政府疾呼青年返鄉務農的政策。（編輯：戴光育）1120202