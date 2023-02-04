愛台東夢想資助計畫 2/24徵件截止

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）第9屆劉櫂豪「愛台東夢想資助計畫」已開始徵件，於2月24日截止。立委劉櫂豪表示，歡迎年滿16歲到45歲的台東縣民踴躍提出追夢計畫，補助獎金最高新台幣10萬元。

立法委員劉櫂豪今天接受媒體訪問表示，他舉辦的「愛台東夢想資助計畫」，今年邁入第9屆，愛台東夢想資助計畫執行至今已近60組台東青年完成愛台東夢想，讓夢想種子逐漸發芽茁壯，希望這個活動能讓青年發揮創意與想像力，用熱情來執行，一步步的來實現，打造台東成為大家夢想的家園。

他說，這屆總獎金40萬元，每組上限金額10萬元，歡迎年滿16歲到45歲的設籍台東縣的縣民，踴躍報名參加，勇敢踏向圓夢的道路，即日起至2月24日止開放徵件申請。

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劉櫂豪表示，台東因發展機會較少，許多台東子弟從求學階段就離開台東，人口外流的情形嚴重，台東的發展必須要有青年的創意與熱情，因此從2015年起他自掏腰包舉辦愛台東夢想資助計畫，鼓勵台東年輕人發揮想像力，為台東這個故鄉的發展，貢獻一份力量；雖然資助的規模不大，每個計畫所能影響的不多，但他盼望能一直持續下去，一點點在每個角落開始，終能讓夢想的種子發芽茁壯，成為改變台東的重要力量。

劉櫂豪表示，在過去幾屆的夢想計畫裡，有針對部落的文化傳承、記錄台東文史及在地藝術、推廣青年相關活動、自然生態觀察維護，也有內容包含舞蹈、攝影、繪畫等各種多元的夢想計畫，透過這些天馬行空的想像力，在執行過程中，讓大家重新認識了台東，也一步步的把台東這個家園打造得更好。（編輯：陳政偉）1120204