說族語就是日常 林貴妹連2年獲語推人員優等

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）布農族的林貴妹從小在高雄桃源寶山長大，認為說族語就是日常，2018年起加入族語推廣工作，積極採集語料，進入各個家庭帶動說族語，連續2年原住民族語推人員評鑑獲優等。

從小在高雄市桃源區寶山長大的布農族人林貴妹，認為說族語就是日常，雖然也經歷過禁說方言的政策，還因此遭受排擠，她卻從不在意，且深深認為族人應該要共同加入推廣族語的行列。

林貴妹在2018年加入族語推廣工作，在原鄉常可以看到她採集語料的身影，也在聚會所與族人討論議題，更會在都會區中穿梭大街小巷，在一個又一個的家庭中，帶動說族語。雖曾在族語推廣路上遇到困難，林貴妹也想盡辦法克服，始終抱持著單純、熱愛族群文化的心，將文化傳承視為自己的使命。

高雄市原民會今天透過新聞稿指出，原住民族委員會民國111年度評鑑考核優等人數統計不到10位，林貴妹自全國112名語推人員中，連續2年脫穎而出，111年及110年皆獲得優等。

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高雄市政府原民會主委阿布斯表示，語言是文化載體，共同全力復振族語是刻不容緩的工作，每個語推人員都非常努力及不易，面對不同時空及環境對象，就要轉換不同的教學方式，非常感謝語推人員傳承族語的使命感。

此外，原民會致力推動族語復振工作，在110年函頒高雄市族語認證獎勵金要點，111年共核發94萬9000元獎勵金，盼激起學習族語的興趣及熱忱。今年也將規劃族語課程數位化，採線上直播影音教學及開設定點式族語課程，運用科技輔助普及族語學習；也將持續作為語推人員的後盾，協助精進能力，盼有更多人加入語言推廣的行列。（編輯：謝雅竹）1120204