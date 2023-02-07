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竹縣府強化簡政便民 推建照申請等58項新措施

2023/2/7 16:21
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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣政府今天公布58項簡政措施，包含查詢稅務局業務可跨機關視訊、以及建照申請及審查流程簡化等。新竹縣長楊文科指出，將持續滾動檢討，提升縣府團隊效率。

新竹縣政府今天舉行主管會報並公布58項簡政便民措施，楊文科在會中表示，透過縣府各單位改進繁複表格、公文往返，減少不必要的文書流程，強化行政效能、簡政便民。

楊文科指出，對於行政革新，首先針對各局處對於民眾申請案有關的程序作業內容做出重大變革，透過府內討論後，彙整出192項，其中與民眾相關的行政流程簡化項目共58項，盼大幅縮短行政流程。

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他說，這次簡政便民措施共58項，包含建照申請及審查流程簡化、單一窗口受理民眾申請農地管理業務、查詢稅務相關案件可跨機關視訊等，更方便民眾辦理作業，也降低民眾往返奔波之苦。

新竹縣政府行政處長周秋堯在會議中表示，目前彙整出192項簡化措施，執行分為3階段，其中58項針對民眾行政流程部分未涉及相關法令可先修正，列為第1階段優先執行；其餘項目依可行性分為第2、3階段滾動式檢討將陸續發布實施，以簡化流程更便民。（編輯：戴光育）1120207

#楊文科
#新竹縣政府行政處長
#周秋堯
楊文科
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