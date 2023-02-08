張麗善黃敏惠合體 雲嘉攜手提升智慧教育

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）嘉義市長黃敏惠今天率隊到雲林智慧教育中心及土庫教師研習中心，雲林縣長張麗善親自接待，她們對於科技教育趨勢有共識，期透過交流提升數位科技相關知能，因應未來趨勢。

黃敏惠今天率領市府教育處團隊及國中小校長到雲林縣智慧教育中心及土庫教師研習中心。張麗善親自接待，並安排智慧教育中心六大主題場館導覽及課程體驗實作，分享雲林縣智慧科技教育推動方向、任務與成果。

張麗善致詞表示，雲林雖是農業大縣，但也極力希望縮短城鄉差距，去年成立智慧教育中心，希望推動所有師生學習智慧科技和AI智慧數位科技。

黃敏惠今天參訪雲林智慧教育中心時，體驗數位科技帶來的未來生活面貌與國小科技教育的應用，對於中心沉浸式太空主題環境以及AI程式教育印象深刻。

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黃敏惠說，中南部在數位智慧方面，被認為較缺乏，但我們不慢，並一直努力提升。她非常佩服張麗善對教育重視，且提早布局扎根，符合潮流的現代化教師研習中心，為教育人才培育，讓老師有更多研習機會。

張麗善和黃敏惠期盼，未來雙方持續交流分享及互動，共同探索數位科技未來生活，體驗生活科技動手創作，以提昇數位科技相關知能，因應未來教育趨勢，培養發展未來需要的科技人才，與產業接軌。（編輯：郭諭儒）1120208