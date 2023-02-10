鬱金香搭起台日情誼 嘉市童寒假學栽種促交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義市文雅國小7年前與日本富山縣礪波市的鬱金香結緣，從此學校每年寒假安排栽種鬱金香課程。礪波市長夏野修（前排左2）10日帶領鬱金香專家團隊到訪，雙方進行教育及農業的國際交流，嘉義市長黃敏惠（前排左3）親自接待。中央社記者姜宜菁攝 112年2月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市10日電）嘉義市文雅國小7年前與日本富山縣礪波市的鬱金香結緣，從此學校每年寒假安排栽種鬱金香課程。礪波市長夏野修今天帶領鬱金香專家團隊到訪，雙方進行教育及農業的國際交流。

夏野修今天帶領鬱金香專家團隊到訪文雅國小，嘉義市長黃敏惠接待，文雅國小的學生與日本鬱金香專家團隊分享栽種及觀察心得，同時進行栽種相關問答。

黃敏惠表示，文雅國小從7年前起將栽種鬱金香安排為寒假作業的一環，是觀察也是學習，過程中是生命教育、自然教育，更是國際交流；另外，文雅國小的小小外交官還曾經到礪波市種下鬱金香。

夏野修說，礪波市9年前與嘉義市進行友好交流，以鬱金香為媒介進行教育及農業的國際交流，從日本冷藏運送抵台的鬱金香球根在小朋友努力照顧下，開出美麗的花朵，也串連起礪波市與嘉義市的台日友誼，希望能持續下去。

黃敏惠、夏野修都期待透過鬱金香搭起友好交流的橋梁，增進兩地孩子的彼此了解，一起合作創造世界共好。

礪波市9年前與嘉義市進行友好交流後，文雅國小校長黃金木指出，文雅國小在7年前與日本富山縣礪波市的鬱金香結緣，每年參與國際教育交流平台的鬱金香跨國交流計畫。

他表示，文雅國小學生參與種植鬱金香、水仙花與國外夥伴學生交流，後來文雅小小外交官交流團到日本富山縣礪波市的四季彩館參觀，開始建立起這一段國際鬱金香交流情緣。

黃金木提到，目前礪波市的鬱金香公園，更有屬於文雅國小的鬱金香專區，每年春天的鬱金香花季都會吸引大批遊客參觀，十分美麗。

文雅國小鬱金香課程是「動手做」的國際交流，結合自然領域與生命教育，期待學生能有更豐厚更美麗的收穫。（編輯：戴光育）1120210