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中小學開學日 黃偉哲首發ChatGPT早安文

2023/2/13 10:21（2/13 12:27 更新）
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台南市長黃偉哲上任後推動人工智慧（AI）的教育扎根與市政運用。圖為黃偉哲（中）出席台南市AI機器人創意競賽為學生加油。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月13日
台南市長黃偉哲上任後推動人工智慧（AI）的教育扎根與市政運用。圖為黃偉哲（中）出席台南市AI機器人創意競賽為學生加油。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月13日
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（中央社記者楊思瑞台南13日電）今天是全國中小學開學日，台南市長黃偉哲開全國先河，用當紅的ChatGPT軟體編寫開學問候文，透過官方粉專向師生與家長問好。南市府推動人工智慧教育扎根開創治理新典範。

黃偉哲臉書上提到用ChatGPT軟體編寫開學問候文，祝福同學們在新的學年一切順利。他表示，「學習是一段漫長而又充實的旅程，而作為一個學生，你們擁有無限的潛力去探索，去成長。在這段旅程中，請保持對學習的熱忱，不斷積極地去探索，去學習。」

台南市政府新聞稿表示，AI人工智慧是透過機器學習、語言模型、大數據分析等先進技術，大幅提升資料處理能力，並且運用在社會各層面當紅主題；ChatGPT則是藉由關鍵字輸入，可在短時間內生成文章或與使用者對話的人工智慧聊天機器人程式。

台南市府強調，人工智慧各項應用已是世界各國市政治理主流，台南不只是有台積電3奈米廠的先進科技硬體大城，也藉由持續積極推動人工智慧等各項軟體，達到「軟硬兼施」治理目標，為市民提供更便捷服務。

在黃偉哲大力支持下，近年來台南在人工智慧領域創新與應用上多有斬獲，包括2018年在日本加賀的「RoboRave國際機器人大賽」獲獲6金5銀7銅；2021年，東區大同國小學生在micro:bit教育基金會辦理「do your:bit全球挑戰賽」中，設計鳥巢守護者裝置，符合聯合國永續發展目標（SDGs），奪得亞太地區第1名。

市政治理上，台南市「城市動態影像AI感知平台」大幅縮短在判讀監視影像上時間，獲得第10屆智慧城市創新應用獎；市府交通局將AI影像辨識技術應用於交通管理，獲中華智慧運輸學會2022年度「智慧運輸應用獎」及交通部110年度「智慧運輸系統建置發展計畫」優等獎項。（編輯：孫承武）1120213

#黃偉哲
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