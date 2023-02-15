更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
首頁 / 地方

鹿港觀光三輪車任意停放彰警加強取締 招呼站擬增

2023/2/15 17:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）有民眾向彰化警方反映，春節連假鹿港地區觀光三輪車任意停放，也違反交通規則；彰縣府指出，警方針對觀光三輪車違規部分今年取締7件，除加強取締外，也參考業者意見評估增設招呼站。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，縣府城市暨觀光發展處、彰化縣警察局及鹿港鎮公所昨天邀集三輪車業者舉辦座談會，針對鹿港觀光三輪車行駛區域、禁行路線及交通違規情形進行宣導，要求即使是合法掛牌上路的觀光三輪車，仍應遵守交通安全規則。

彰化警方統計，鹿港天后宮商圈周邊地區，今年1月至今，共取締238件交通違規，其中觀光三輪車違規部分共取締7件，去年取締觀光三輪車違規14件，主要違規樣態是違規停車、逆向及行駛禁行路線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方指出，將針對觀光三輪車違規停車或不當轉彎、超車、跨越雙黃線等加強執法，維護用路人安全，業者也表示願意遵守相關規定，不過希望增設招呼站，方便業者及遊客，以改善交通亂象。

城觀處則表示，將持續精進三輪車業者教育訓練、研訂扣點機制等管理措施，至於業者建議增設招呼站，目前除了位在鹿港鎮的彰化縣旅遊服務中心設有觀光三輪車招呼站，將評估增設其他地點，緩解交通壅塞情形。（編輯：陳仁華）1120215

#彰縣府城觀處
#彰化縣
#鹿港
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族