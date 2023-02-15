鹿港觀光三輪車任意停放彰警加強取締 招呼站擬增

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）有民眾向彰化警方反映，春節連假鹿港地區觀光三輪車任意停放，也違反交通規則；彰縣府指出，警方針對觀光三輪車違規部分今年取締7件，除加強取締外，也參考業者意見評估增設招呼站。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，縣府城市暨觀光發展處、彰化縣警察局及鹿港鎮公所昨天邀集三輪車業者舉辦座談會，針對鹿港觀光三輪車行駛區域、禁行路線及交通違規情形進行宣導，要求即使是合法掛牌上路的觀光三輪車，仍應遵守交通安全規則。

彰化警方統計，鹿港天后宮商圈周邊地區，今年1月至今，共取締238件交通違規，其中觀光三輪車違規部分共取締7件，去年取締觀光三輪車違規14件，主要違規樣態是違規停車、逆向及行駛禁行路線。

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警方指出，將針對觀光三輪車違規停車或不當轉彎、超車、跨越雙黃線等加強執法，維護用路人安全，業者也表示願意遵守相關規定，不過希望增設招呼站，方便業者及遊客，以改善交通亂象。

城觀處則表示，將持續精進三輪車業者教育訓練、研訂扣點機制等管理措施，至於業者建議增設招呼站，目前除了位在鹿港鎮的彰化縣旅遊服務中心設有觀光三輪車招呼站，將評估增設其他地點，緩解交通壅塞情形。（編輯：陳仁華）1120215