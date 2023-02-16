北市初聘代理教師完整聘期上路 逾2000人受惠

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）推動代理教師權益，台北市教育局今天宣布，111學年度第2學期開始，不僅一般代理教師會有全年聘期，初聘代理教師也會有完整聘期，預計每年須增加逾9000萬元經費、超過2000人受惠。

台北市教育局今天發布新聞稿說明，台北市從民國99年起率先全國給予公立各級學校初聘以外的代理教師全年聘期，並同意具有合格教師證書的代理教師比照正式教師敘薪、採計職前年資提敘薪級至本職最高薪，但初聘且未兼任行政職的代理教師聘期則不完整。

教育局指出，為了提供代理教師友善職場環境，決定從111學年度第2學期起，加碼給予全市超過2000名的初聘代理教師完整聘期，預估每年需增加超過新台幣9000萬元經費。

教育局表示，111學年第1學期已聘任的初聘代理教師，不追溯起聘日，聘期一律延長至今年7月31日止；在第2學期開始前各校辦理甄選初聘的代理教師，聘期則為今年2月1日至7月31日；第2學期開始後才甄選初聘的代理教師，則以實際到職日起聘至7月31日止。

教育局強調，將持續提供代理教師完善的工作環境，讓教師安心致力於教學工作。（編輯：張銘坤）1120216