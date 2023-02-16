高雄迎逾20場大型演唱會 市府祭門票暢遊優惠

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高雄自2月起有超過20場大型演唱會，預估將吸引逾40萬人造訪。高雄市文化局16日宣布將推出聽演唱會搭文化遊艇暢遊高雄港船票方案，每張演唱會門票可折抵新台幣100元船票。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月16日

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄從2月起有超過20場大型演唱會，預估將吸引逾40萬人造訪。為搶搭演唱會熱潮，市府推出多種憑演唱會票玩高雄優惠。文化局今天加碼推出折價百元搭遊艇暢遊高雄活動。

「就是要你在高雄多玩幾天！」高雄市長陳其邁日前宣布跨局處推出「加食延暢」方案，規劃夜派對、露天電影，結合在地宵夜美食酒吧等，歌迷可憑演唱會票根續攤享喝一杯等優惠。

2月首波登場演唱會是新好男孩（Backstreet Boys）和西城男孩（Westlife），文化局今天宣布將推出聽演唱會搭文化遊艇暢遊高雄港船票方案，每張演唱會門票可折抵新台幣100元船票。

文化局長王文翠表示，文化遊艇遊程是高雄熱門文化觀光體驗之一，航線串聯「棧貳庫KW2」、「紅毛港文化園區」及「打狗英國領事館文化園區」等文化景點。歡迎歌迷聽完演唱會來場文化之旅，欣賞高雄港灣之美。

文化局透過新聞稿說明，民眾憑2至4月演唱會門票，購買「棧貳庫大港巡航」或「棧貳庫-紅毛港文化園區來回船票（含園區門票）」，皆可享百元優惠。航線單程約40至50分鐘。

文化局特別推薦「紅毛港文化園區」，新聞稿指出園區有觀賞「大船入港」最佳觀海平台，設有專業導覽員定時導覽，也可到園區內獨有的360度旋轉的餐廳觀景。（編輯：謝雅竹）1120216