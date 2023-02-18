花蓮阿美族文化村60年歷史大頭目石像 重回娘家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮縣吉安鄉南昌村娜荳蘭部落一座高5公尺的Vakway大頭目石像約有60年歷史，曾是部落重要地標，因大火遷移數十年，近日經吉安鄉公所修繕後移回原處，族人將於22日舉辦安座儀式。中央社記者張祈攝 112年2月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮吉安鄉南昌村娜荳蘭部落一座高5公尺的Vakway大頭目石像佇立60年，曾是部落地標，因大火後遷移，近日經鄉公所修繕後移回原處，族人將舉行安座儀式，歡迎大頭目石像回家。

參與大頭目石像修復的娜荳蘭部落青年Pudar今天接受媒體聯訪指出，這座Vakway大頭目石像是為了拍攝電影「黑森林」而建置，放在南昌村阿美文化村內，民國77年因阿美文化村發生火災，遷移至仁里村南濱砂石場附近。

Pudar說，阿美文化村最初位置鄰近吉安火車站，外地族人搭火車看到大頭目石像，就知道快到家了，是當地部落地標；小時候曾爬到石像上玩樂，沒想到長大後有機會參與修復及搬遷工程，格外有意義。

吉安鄉長游淑貞重視原民文化發展，上任後徵詢部落頭目、耆老意見，向阿美文化村董事長林國貴爭取，將Vakway大頭目石像重新修復，並移回最初設置地點南昌村，鄰近吉安火車站前，獲得林國貴割愛轉贈。

日前已將Vakway大頭目石像移回吉安火車站前，依循傳統朝東而立，Pudar說，東向是日出方位，也是祖靈來的方向，石像也照原貌翻修上漆，再次成為部落地標。

吉安鄉公所將於22日上午10時舉辦安座儀式，邀請老中青三代舞者以歌聲及舞蹈，歡迎Vakway大頭目石像回家。

根據國家文化記憶庫資料，原住民電影「黑森林」為52年由中央電影公司邵氏製片廠拍攝，邀集超過400名花蓮阿美族舞者演出原住民舞蹈，獲得第11屆亞太影展最佳舞蹈獎。（編輯：謝雅竹）1120218