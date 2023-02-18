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大啖鮮烤生蚵卻鬧肚子 嘉縣衛生局輔導稽查業者

2023/2/18 15:45（2/18 17:11 更新）
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嘉義縣沿海地區自助鮮烤生蚵店家林立，近期卻傳出有民眾到東石大啖生蚵，發生腸胃不適情況。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月18日
嘉義縣沿海地區自助鮮烤生蚵店家林立，近期卻傳出有民眾到東石大啖生蚵，發生腸胃不適情況。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月18日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉縣沿海地區推出自助鮮烤生蚵帶來不少觀光財，卻傳出遊客吃壞肚子。衛生局調查，多是沒烤熟就下肚，籲民眾烤熟再食用。衛生局也查核14家業者，有2家不符規定已責令改善。

嘉義縣沿海地區自助鮮烤生蚵店家林立，近期有人到東石大啖生蚵，卻發生腸胃不適情況，在社群平台上抱怨衛生局長趙紋華今天告訴中央社記者，已全面加強烤生蚵業者輔導與稽查，經過查證多半是生蚵未完全烤熟就吃下肚，導致身體不適。

趙紋華提醒，記住「烤鮮蚵5安心」步驟，食材要新鮮、應充分烤熟、手部要清潔、生蚵勿生食與生熟食分開盛裝，千萬勿追求口感而吃下未熟生蚵，很容易拉肚子。

趙紋華指出，近日啟動專案輔導稽查，查核縣內14家生蚵鮮烤業者，其中有2家不符合食品良好衛生規範準則規定，已責令改善。

衛生局呼籲餐飲業者做好自主管理，違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。衛生局也提供「烤鮮蚵5安心」圖卡，讓業者張貼在店內明顯處。（編輯：郭諭儒）1120218

嘉義縣衛生局提供「烤鮮蚵5安心」圖卡，讓餐飲業者張貼在店內明顯處，提醒食材要新鮮、應充分烤熟、手部要清潔、生蚵勿生食與生熟食分開盛裝5大步驟。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月18日
嘉義縣衛生局提供「烤鮮蚵5安心」圖卡，讓餐飲業者張貼在店內明顯處，提醒食材要新鮮、應充分烤熟、手部要清潔、生蚵勿生食與生熟食分開盛裝5大步驟。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月18日
#衛生局長
#趙紋華
#嘉義縣
趙紋華
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