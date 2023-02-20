中市文心南五路三段路幅狹窄 改善作業1個月內完成

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市南屯區文心南五路三段原為20米路寬，至今只開放10米寬通行，由於道路開放涉及不同單位，民進黨立委張廖萬堅今天邀集各單位會勘後，預定改善作業1個月內完成。

張廖萬堅表示，位於這個路段的佛教正德醫院落成啟用已逾3年，之前總統蔡英文也前來出席剪綵儀式，當時道路只通行10米寬，路幅狹窄，而文心南五路三段早已規劃為雙線20米道路，卻因為分屬第三、第四單元等不同重劃區，致道路開闢進度不同，只通行10米寬。

張廖廖堅指出，目前第四單元重劃會的工區已完工報請驗收，卻仍因各項缺失待改善而未能開放通行，用路人包括正德醫院等，都期盼能早日通車增進行車效率，因而今天邀集重劃會、台電公司、市府相關單位前來會勘，經討論後，預定改善作業1個月內完成，將可開放通車。

台中市地政局表示，這段道路在1月19日曾辦理初驗，仍有部分缺失待改善完成，等到重劃會改善完成，提出複驗時間再配合來辦理。

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佛教正德醫院指出，院方設有愛心廚房給弱勢家庭及長輩用餐，目前在周邊用路交通上遇到瓶頸，無法爭取公車通行，導致依靠公車前來的長輩及弱勢者，必須從五權西路步行近1公里才能抵達，期盼文心南五路三段儘速開放通車後，未來能有公車直達醫院，方便弱勢者及長輩使用。

重劃公司說明，會將初驗的缺失儘速改善完成，全力配合台電、市府各單位要求，達成1個月內完成開放目標，以符合附近機關行號和居民的期待。（編輯：卞金峰）1120220