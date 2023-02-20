雲林長照機構辦捐血送龍蝦活動 募得420袋血

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣一家長照機構昨天舉辦「捐血送龍蝦」活動，只要捐一袋250c.c血就送1隻鮮活大龍蝦，吸引民眾參加。雲林捐血中心統計，昨天活動募集420袋血，但庫存僅6.8天，仍未達安全天數。

雲林捐血站安全庫存為7天，根據統計截至今天下午4時止總庫存剩6.8天，其中以O型血最缺，O型只剩5.3天、B型血剩8天、A型血剩7.8天、AB型血為8.8天。

雲林捐血站表示，平日捐血站前來捐血的人數有限，昨天捐血送龍蝦活動，共募集420袋血，民眾相當踴躍，雖然血荒暫時緩解，但是天氣多變，醫院用血需求量大，還是需要民眾挽袖送愛心。

舉辦捐血送龍蝦的長照機構經理曾邦誌接受媒體聯訪時表示，最近紛傳血荒，所以決議提高贈品價值鼓勵大家多捐愛心，只要捐250c.c就送1隻大活龍蝦（市價約新台幣899元），500c.c就送2隻。

許多人得知捐血送龍蝦活動，立刻呼朋引伴，甚至有外縣市的人前來捐血，現場大排長龍。

平日有捐血習慣的王姓男子昨天與女兒共捐了4袋血，帶回4隻龍蝦。他說，曾參與送米或是餐券的捐血活動，第一次看到有人送鮮活龍蝦，很罕見也有趣，捐完血正好需要補充體力，晚上直接加菜。（編輯：卞金峰）1120220