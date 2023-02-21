世界母語日 高雄邀閩客原新一起當朋友

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）今天是世界母語日，高雄市舉辦「閩客原新一家人」活動，不同族群學童齊聚獅甲國小表演，闖關活動也讓學童體驗繪製客家紙傘、原住民美食等文化，用自己的母語相互交流。

高雄市教育局副局長黃盟惠致詞表示，母語是每個人出生第一個接觸的語言，也是開啟與全新世界對話的鑰匙。希望透過學校、家庭的努力讓母語持續傳承，也深化母語的生活應用。

獅甲國小舞獅隊的演出為今天活動揭開序幕，接著還有在國際上獲獎不斷的寶來國中原住民合唱團演唱、內門國小宋江陣、荖濃國小合唱團等精彩表演。獅甲國小林姓學童笑著說，原住民的歌謠真的很好聽。

最受歡迎的活動則屬母語闖關遊戲，現場設有越南、客家、原民等攤位。手繪客家紙傘攤位排滿體驗學童，一名陳同學說，之前課外教學到美濃有買過紙傘，第一次自己畫覺得很好玩。

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原住民語攤位布置了語言體驗的12宮格射水球遊戲，布農族語、阿美族語老師現場教原住民發音。語言推廣老師曾君曄接受中央社訪問時說，藉由活動體驗能讓孩子知道台灣有多元文化，「認識就是理解的開始」，未來接觸到不同族群也能更包容。

這次活動由獅甲國小主辦，並結合客委會、原民會、荖濃國小、內門國小、建國國小、港和國小、寶來國中、原住民族教學資源中心及高雄市客家教育文化協會等單位，跨局處一同設計活動。（編輯：張雅淨）1120221