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新建非營利幼兒園 陳其邁：擴大公共教保服務量能

2023/2/22 13:39
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市鼓山區「文小26幼兒園新建工程」今天舉行動土典禮，將打造高雄市規模最大的非營利幼兒園。市長陳其邁表示，市府將持續增加公共化教保服務量能，讓年輕父母放心生養。

高市府今天上午舉行「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土典禮，陳其邁出席時接受媒體聯訪表示，鼓山區人口成長快速，希望利用寶貴土地資源，擴大公共化教保服務，預計可提供380個名額，讓小朋友能就近就學，受到最好照顧。

陳其邁指出，高雄市公共化教保服務（公立及非營利幼兒園供應量）去年已達40%目標，希望未來2年內能達到45%目標，持續提供優質且負擔得起的教保服務，讓年輕父母放心生養。市府會持續努力擴大公共化教保服務量能，以因應區域人口增長需求。

水利局表示，為了提供鼓山區更優質的公共化教保服務，向中央爭取經費新台幣1億5800萬元，在市府團隊努力下，由教育局規劃，結合水利局工程專業辦理高雄市最大規模的非營利幼兒園新建工程。

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水利局說明，工程預計興建1棟3層樓的幼兒園舍，園內有寬敞的中庭及遊戲空間，並配合都市設計規劃多樣綠蔭，讓幼兒親近自然，預計明年4月完工，明年8月開始招生。

此外，前高雄市副市長史哲入閣擔任文化部長後，接任的高雄市副市長人選未定。陳其邁接受媒體聯訪時表示，會盡快決定副市長人選，有些人選還在徵詢意見中，「有的話，會馬上跟大家報告。」（編輯：龍柏安）1120222

#陳其邁
#水利局
#高雄市
陳其邁
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