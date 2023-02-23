228連假何處去 台東辦釋迦探險趣園遊會

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）促銷釋迦，228連假台東青農攜手舉辦「釋迦探險趣」園遊會，結合採果、說故事，適合親子與家庭一同參加。

「釋迦探險趣食農園遊會」於26日、27日在台東縣卑南鄉陽光職農生產合作社熱鬧開攤，邀請民眾一起來到產地，吃喝玩樂探索鳳梨釋迦的秘密。

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立法委員劉櫂豪今天告訴媒體，台東青年農民謝謹鴻與林沛縈夫婦舉辦「釋迦探險趣食農園遊會」，結合說故事、採果、釋迦園滑步車、答題闖關、音樂表演與創意釋迦料理展售，以活潑多元方式讓更多民眾認識台東釋迦，適合親子與家庭一同前來，老少咸宜，誠摯邀請全國民眾一起來體驗釋迦的魅力。

台東縣政府發布新聞稿表示，期望能透過這2天食農園遊會活動，推廣台東特色的農產品釋迦，創造地方觀光旅遊商機，促進農村永續發展及活化再生，在後疫情時代，吸引更多遊客體驗農遊與親子共遊之樂。（編輯：謝雅竹）1120223