支援澎湖神經外科18年 醫師蔡東翰獲頒榮譽縣民

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（中央社澎湖縣24日電）高雄市七賢脊椎外科醫院副院長蔡東翰，支援澎湖神經外科門診長達18年，首創在地進行脊椎微創手術，澎湖縣長陳光復今天頒贈榮譽縣民證，表彰對蔡東翰澎湖醫療的付出與貢獻。

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陳光復表示，蔡東翰是精準神經脊椎微創專家，臨床累積數千次微創脊椎手術經驗，長期支援澎湖神經外科門診，並完成腦瘤及脊髓內腫瘤手術，落實在地醫療化，照顧縣民健康，大幅提昇澎湖地區神經外科醫療品質。

澎湖衛生局表示，蔡東翰自民國94年起奉行「台灣優質手術、澎湖在地追蹤」，支援澎湖神經外科門診，服務鄉親持續18年不間斷，95年首創澎湖在地脊椎微創手術，開啟澎湖脊椎手術的新紀元，執行澎湖首例成功移除脊髓腫瘤，創下離島首例腦瘤及脊髓內腫瘤手術，並曾在澎湖常駐2年，執行無數次重大危急開顱手術，守護澎湖鄉親健康。（編輯：郭諭儒）1120224