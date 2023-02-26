愛畫石頭的校長 從150個石頭悟出教育理念

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄市愛國國小校長歐陽國榮愛石成癡，收集來的石頭都變成畫布。他作畫前會先觀察石頭形狀像什麼，畫作從達摩祖師、鍾馗到經典帆布鞋等，已累積逾150個石頭畫。

歐陽國榮說，開啟與石頭的緣分是一段巧合，8年前開始畫石頭是因當時他開車倒退時，後輪壓到東西，下車查看才發現是一塊像鞋子的扁長石塊。他順手撿回家，越看越像Converse帆布鞋，他一時興起在石塊上畫了黑色帆布鞋，「很多人真的以為是鞋子，我也開啟石頭畫人生」。

歐陽國榮畢業於屏東師專美勞組，工作後仍維持畫畫習慣。他說，後來在石頭上作畫讓他心胸更開闊，石頭就像眾生百態，但每個人看的角度不同，創作出來就會不一樣。

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歐陽國榮說，石頭也像孩子，每個人天生就不同，重要的是發掘他們的美好，甚至成為孩子的伯樂，幫助每個孩子找到自己的天賦。他也認為，石頭代表永續精神，來自大自然，也終將回歸自然。

教育局新聞稿指出，歐陽國榮的石頭來自四面八方，不需要名石，重點是石頭像什麼，透過觀察、想像力就能讓每個石頭有新生命。不起眼的石頭在他畫筆下變成大猩猩「金剛」、富有禪意的達摩祖師等。（編輯：黃世雅）1120226