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嘉市僑平國小打開世界觀 與日韓等國學生視訊交流

2023/2/28 14:59（2/28 15:01 更新）
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嘉義市僑平國小學子日前與日本、韓國、巴基斯坦、菲律賓等4國學生透過視訊連線交流，眾人以英語互動，盼藉此打開學生的世界觀，校方表示，未來會持續辦理類似活動。（僑平國小提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年2月28日
嘉義市僑平國小學子日前與日本、韓國、巴基斯坦、菲律賓等4國學生透過視訊連線交流，眾人以英語互動，盼藉此打開學生的世界觀，校方表示，未來會持續辦理類似活動。（僑平國小提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年2月28日
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（中央社記者姜宜菁28日電）嘉義市僑平國小日前透過網路平台，與日本、韓國、巴基斯坦及菲律賓學生視訊，以英語互動，聊各國節慶和文化，激盪出驚喜火花，打開學生的世界觀。

僑平國小校長何憲昌今天接受中央社記者電訪表示，學校常與各國學校交流，首次透過網路平台，與日本、韓國、巴基斯坦及菲律賓學生視訊，大家覺得很有趣，未來會持續辦理類似活動，打開學生的世界觀。

負責視訊交流連繫工作的老師洪佳妤說，這次5國同盟會，其實是個意外，她剛好認識日本旭丘小學的副校長，日本老師認識韓國的老師，韓國老師又認識菲律賓的老師，菲律賓老師又接棒巴基斯坦老師，於是最後，大家才突發奇想大會師。

視訊一開始，僑平國小學生和日本、韓國、巴基斯坦、菲律賓學生使用自己國家的語言互相問候，為5國國際交流揭開序幕。視訊主題包括介紹各國節慶、飲食、文化及歷史。

僑平學生們使用平板展示題目，透過外國人較熟悉台灣的照片，並用英文詢問廣島縣旭丘小學的學生，讓他們猜哪張是代表嘉義市，題目包括美食雞肉飯、點心方塊酥、地標阿里山鐵路、動物諸羅樹蛙等。

而旭丘小學學生則介紹，學校所在地就是第二次世界大戰美國投下原子彈的地方，造成許多人的死傷，就如同俄烏戰爭，也造成了許多無辜民眾的死傷，所以希望世界各國能和平相處不要有戰爭。

有些參與視訊的學生立志要好好學習英文，相約到訪日本，體驗在地文化特色及美食。（編輯：郭諭儒）1120228

#嘉義市僑平國小
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