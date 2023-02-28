基隆市區連假大塞車 警加派120人次疏導

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基隆市警察局交通隊28日指出，27日適逢連假且天氣轉晴，下午4時後基隆市區陸續湧入遊客及車流，因市區路幅狹隘，停車空間有限，車輛排隊等候進場時，造成東岸、博愛及信二路停車場周邊道路壅塞，經派員加強疏導、管制後，晚間8時30分交通多能恢復順暢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月28日

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）228連假全台各地景點湧入車潮，細菌先生在臉書粉專發文指基隆市區昨天堵到快暴動。警方指出，壅塞路段多為等候進停車場車輛，經加派警力疏導，晚間8時許多能恢復順暢。

細菌先生昨天晚間6時許在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，「基隆市區堵到快暴動了國樑（基隆市長謝國樑）」，500公尺大概半小時，「我是說機車的時間，汽車我不敢想」，公車停在十字路口停到快長青苔了。

有網友留言調侃，一定是因為還沒換Gogoro電動機車、機車也可以塞半小時，厲害了Gogoro市長、希望能開發一台獨角獸公車，前方塞車時，自動開啟飛航模式。

不過，也有網友認為，從前基隆市長許財利、林右昌的時候就很常發生了，已超過8年以上都是這種狀況，謝國樑剛上任就能解決嗎？連假台灣各地幾乎都塞車吧，又不是只有基隆。

基隆市政府交通處統計，昨天下午1時至晚間8時，進入市區總車輛數達2359輛，每小時約337輛，相較於一般假日同時段，進入市區總車輛數達1696輛，每小時約242輛，昨天228連假進入市區車輛，相較一般假日增幅近4成。

基隆市警察局交通隊指出，昨天適逢連假且天氣轉晴，下午4時後市區陸續湧入遊客及車流，因市區路幅狹隘，停車空間有限，車輛排隊等候進場時，造成東岸、博愛及信二路停車場周邊道路易形成壅塞，經加強疏導、管制後，晚間8時30分交通多能恢復順暢。

此外，統計昨天下午4時至晚間10時，基隆市區中正路、愛二路、信一路、仁五路等路段發生交通事故7件，均僅單純車損無人受傷，稍有影響車流行進，經加強處理後都立即排除。

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交通隊表示，連假期間，原規劃在市區交通崗勤下午4時至晚間8派遣28處，加強中正、信一、信二、仁一、仁二、愛三、忠一、孝二、仁五等路段交通疏導和保持路口淨空，使用警力每2小時36人次，共計72人次，因應昨天壅塞車流，第一、二警分局及交通隊共加派8處崗勤警力，並延長勤務時段至晚間10時，加派警力48人次，總計出勤警力120人次。

交通隊表示，為避免連假期間交通壅塞，未來除按原交通疏導計畫派崗執勤外，會同步加強市區重要路段違規停車車輛取締，並加強宣導道路資訊，提醒駕駛人多利用鄰近港西街、成功一路、六合街等停車場，避免因候等進場停車造成回堵壅塞，同時協調停車場派員引導車輛進、出場，加速車流行進，並與市府交通處研議市區行車動線改善，確保行車順暢。（編輯：李錫璋）1120228