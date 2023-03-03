警察大頭寶寶結合台東美景 拍攝月曆宣導婦幼安全

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為擴大婦幼安全宣導效果，台東縣警察局製作「婦幼月曆與你同行」宣導系列照片，自112年度起，每月15日下午3時在台東縣警察局婦幼警察隊粉絲專頁分享。（台東縣警察局提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月3日

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東女警套上大頭寶寶結合台東景點拍攝婦幼月曆，不僅讓婦幼安全的宣導簡單易懂，也增加台東美景的曝光。

台東縣警察局婦幼警察隊警員張秀雯今天告訴中央社記者，為擴大婦幼安全宣導效果，製作「婦幼月曆與你同行」宣導系列照片，自112年度起，每月15日下午3時在婦幼警察隊粉絲專頁分享，運用警察大頭寶寶結合台東著名景點拍攝，搭配親民語彙，解說婦幼法令、自我保護或婦幼基本知識。

張秀雯說明，內容包含認識家庭暴力、兒少保護、性侵害及性騷擾防治、兒少性剝削及跟蹤騷擾防制等婦幼安全議題，透過臉書粉絲專頁分享，只需短短的時間，即能獲得婦幼保護相關法令及自我保護知能，歡迎民眾一起觀看並按讚分享。

台東縣警察局發布新聞稿表示，為喚起社會大眾對婦幼安全的認知，增進婦幼基本常識，進而捍衛婦幼人身安全，特別運用多媒體無形傳遞的力量，以多元、創新方式，助大眾遠離生活中潛在的婦幼危機，建立自我保護觀念及熟悉資源網絡，避開危險情境以免遭受侵害。

歡迎民眾共同投入婦幼防治及增進婦幼安全知識，這次拍攝相關宣導照片，預計於年底製作113年度三角桌曆，擴大婦幼安全的防治效果。（編輯：郭諭儒）1120303

台東女警套上大頭寶寶結合台東景點拍攝婦幼月曆，不僅讓婦幼安全的宣導簡單易懂，也增加台東美景的曝光。（台東縣警察局提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月3日