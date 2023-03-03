接手花蓮老字號飯店 耐震不足再度暫停營業

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮東旭觀海酒店前身是在地老字號亞士都飯店，是老一輩花蓮人共同記憶，接手經營2年，好不容易熬過疫情觀光寒冬，近期因耐震係數不足，業者公告3月起整改規劃停止營業。

亞士都飯店1970年開幕後，是當時花蓮第一家觀光飯店，佔地約3000坪，鄰近花蓮港的無敵海景是最大賣點，近年因新型態飯店林立，老飯店經營逐漸走下坡至停業，2021年由東旭資產管理公司斥資新台幣8.7億元買下。

東旭接手後改名為「東旭觀海酒店」，外觀、大廳及原有168間客房重新翻修，不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以全新樣貌於2021年10月重新開幕。

東旭觀海酒店管理部經理顏麗華說，開幕前期確實住房率不高，隨著政府推動國旅補助政策，逐漸步上軌道，今年春節幾乎天天滿房。但縣府去年要求檢視建物耐震力，經委託結構技師評估後，發現建物耐震力不足，且花蓮地震頻繁，不符合現今耐震標準，需要補強。

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顏麗華指出，228連假期間住房率全滿，在住房率逐漸穩定之際決定停業，確實很無奈，但基於安全考量，決定3月1日起暫停營業，進行全館改建規劃，已訂房客人聯繫退房或轉介到其他旅宿入住。由於改建時間不確定，館內24名員工也依勞動基準法辦理資遣。

花蓮縣政府建設處指出，東旭觀海酒店建物已逾50年，縣府要求業者自行評估，並提出補強方式，並沒有要求停業，且有都市危險及老舊建築物加速重建條例，提供容積放寬等補助，鼓勵老建物更新。（編輯：孫承武）1120303