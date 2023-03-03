東海大學幼幼瓶鮮奶上市 搶攻兒童市場

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東海大學指出，為鼓勵兒童多喝鮮乳攝取足夠鈣質，特別推出全新小瓶裝250ml「幼幼瓶」鮮乳，全面供應東海附小及附中學生飲用，並同時限量在乳品小棧對外銷售。（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月3日

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）以乳品聞名的東海大學，今天推出「幼幼瓶」系列鮮乳，由東海創意暨藝術學院設計包裝，以嶄新外觀吸引兒童飲用，未來將提供健康及安全的東海金牌牛乳，搶占兒童市場。

東海大學今天發布新聞稿指出，為鼓勵兒童多喝鮮乳攝取足夠鈣質，推出全新小瓶裝250ml「幼幼瓶」，全面供應東海附小及附中學生，並同時限量在乳品小棧對外銷售。

此次「幼幼瓶」外包裝由東海創意暨藝術學院院長許和捷設計，以可愛活潑兒童風格，融入東海乳牛意象。

東海大學副校長兼實習農牧場牛乳加工廠廠長詹家昌表示，東海大學擁有牧場與優質的乳源，也生產鮮乳、優酪乳以及牛乳系列冰品，今年初引進250ml全自動充填鎖蓋機設備，讓生產更有效率。

東海大學指出，校內出產的鮮乳已連續16年榮獲「金字招牌獎」，近期將陸續推出小瓶裝保久乳系列，有全脂牛乳、紅茶牛乳。（編輯：謝雅竹）1120303