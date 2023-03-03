高雄前金路口手孔蓋冒煙 初估電纜燒損百戶停電

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台電高雄區處3日晚間獲報指前金區光復二街與成功一路口發生火警，經派員前往確認是低壓手孔冒出白煙，目前初判是因電纜燒損，台電人員已緊急停電查修，造成前金區市中一路、光復二街一帶共100戶停電。（高雄市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月3日

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄前金區光復二街與成功一路口低壓手孔今天晚間因不明原因冒煙，台電指出，是因電纜燒損，警方到場警戒維持現場秩序，並緊急停電查修，初估停電戶數共100戶。

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台電高雄區處晚間9時許接獲消防局通報，指前金區光復二街與成功一路口發生火警，經派員前往確認是低壓手孔冒出白煙，目前初判是因電纜燒損，台電人員已緊急停電查修，造成前金區市中一路、光復二街一帶共100戶停電。

高雄市政府警察局新興分局晚間向中央社記者表示，警方已通知消防隊到場查處，正在釐清冒煙原因，自強路派出所警網在現場警戒，維持現場秩序。台電到場後已立即斷電，目前無冒煙，後續交由台電處理，狀況解除。（編輯：黃世雅）1120303