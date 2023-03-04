月掩金星奇景3/24登場 錯過要再等40年

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市天文館今天表示，3月天象精彩，難得在晚間出現的「月掩金星」奇景將於24日晚間登場，若錯過要再等40年。

天文館新聞稿表示，明亮金星在短短十幾秒內瞬間消失於眉月邊緣，如日食般神奇的奇景「月掩金星」，24日晚間7時52分前後全台各地可見，雖然此景發生頻率不低，但大多出現在白天而無法觀賞，或是在黎明前發生、鮮為人見。

天文館指出，以過去100年來說，台灣出現月掩金星多達28次，但發生在白天的就有22次，其他6次，包括1974年上一次肉眼可見的月掩金星，都是在黎明前。

天文館強調，像這次發生於日落後、大眾皆可目睹的機會，得回溯到1895年，而下次則要等到40年後的2063年5月31日。

此外，太陽系中最早被發現、編號1號的小行星「穀神星」也將於21日「衝」，在此前後幾天的亮度達到最高，約7等，是尋找它的最佳時機；21日也是「春分」，這天地球的晝夜幾乎等長，而每年春分前後一個月左右是觀賞「黃道光」的好時機。

天文館說，暮光後在西方天空呈三角形的白色光錐就是黃道光，不過由於它是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱光芒，必須到無光害的地方才比較容易看見。（編輯：張銘坤）1120304