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花蓮發展有機農產 東京參展向國際採購者招手

2023/3/7 15:07（3/7 15:56 更新）
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花蓮縣長徐榛蔚（前右3）與台東縣長饒慶鈴（前左2）、彰化縣長王惠美（前左3）、雲林縣長張麗善（前右4）以及嘉義市長黃敏惠（前右2）等7日在東京國際食品展場上共同行銷5縣市優質農產，聯手表現出女力出擊，展現台灣優質好物。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月7日
花蓮縣長徐榛蔚（前右3）與台東縣長饒慶鈴（前左2）、彰化縣長王惠美（前左3）、雲林縣長張麗善（前右4）以及嘉義市長黃敏惠（前右2）等7日在東京國際食品展場上共同行銷5縣市優質農產，聯手表現出女力出擊，展現台灣優質好物。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月7日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮縣長徐榛蔚率團參加「東京國際食品展」，希望花蓮走向國際、世界走進花蓮，展現從有機首都走向世界的決心，並向國際農產採購者招手，積極為花蓮農友拚經濟、創造價值。

徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善，以及嘉義市長黃敏惠等5位女性縣長，在東京國際食品展場上共同行銷5縣市優質農產，聯手「女力出擊」，向東京、國際展現台灣優質好物。

徐榛蔚透過新聞稿表示，花蓮作為全國最大有機產地及發源地，這次參展展現花蓮特色，從天上、地上、到水裡等優質農漁特產。這次參展的花蓮好物包含富里鄉農會「旦茶六十」禮盒、淺草堂農場「有機山苦瓜」、樂弟有機（銀川）「有機米麵條」、洄遊吧Fish Bar「鰹魚鬆」、新味醬油食品工廠「有機醬油」、以及蜂之鄉「蜂蜜產品」，都是品質優良、安全有保障優質農特產品，藉由東京國際食品展將花蓮好物端上國際舞台。

徐榛蔚指出，感謝外貿協會多年來對於地方政府農業以及各項農特產品做線上平台整合行銷，今年展出的花蓮好物都是有機的，其中還包括剛獲得比利時「ITQI最佳食油風味獎」的苦茶油，就是要把花蓮的山珍海味都帶來東京國際食品展，讓世界認識花蓮、認識台灣。

此外，花蓮縣政府考察團20餘人也參訪日本千葉縣農業休閒園區「The Farm」，並由千葉縣農林水產部長越川浩樹長、千葉台商協會長鍾幸昌等人陪同，藉由考察他國經驗，作為未來輔導農友、農企業轉型創價的措施方向。

縣府表示，近年台日兩地都掀起豪華露營風潮，而千葉縣「The Farm」是少數實際由農民團體「和鄉園農業組合」經營，結合豪華露營及特大型農場的豪華農業園區。

徐榛蔚與「和鄉園」分享永續農業策略，花蓮作為有機農業大縣，具有得天獨厚自然環境，有機耕作面積居全國之冠，全國1/4農地的有機驗證面積位於花蓮，近年來更引進黑水虻進行廚餘去化，就循環經濟皆有相關經驗和理念上的共同點，雙方交流熱烈，也獲得日本在休閒農業的商業模式上許多寶貴經驗。（編輯：孫承武）1120307

花蓮縣長徐榛蔚（前右2）藉參加東京食品展之便，率團參訪日本千葉縣農業休閒園區「The Farm」，作為未來輔導農友、農企業轉型創價的方向。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月7日
花蓮縣長徐榛蔚（前右2）藉參加東京食品展之便，率團參訪日本千葉縣農業休閒園區「The Farm」，作為未來輔導農友、農企業轉型創價的方向。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月7日
#徐榛蔚
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徐榛蔚
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