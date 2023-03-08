更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 地方

鼓勵肉攤投入冷鏈設備 南市籲業者申請補助

2023/3/8 18:04（3/8 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府在肉品市場及屠宰場持續推動現代化肉品冷鏈升級，更鼓勵畜禽肉攤商業者提升自家溫控設備，建立從屠宰場到銷售端都有完整冷鏈系統，讓消費者購買安全衛生的畜禽肉品。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月8日
台南市政府在肉品市場及屠宰場持續推動現代化肉品冷鏈升級，更鼓勵畜禽肉攤商業者提升自家溫控設備，建立從屠宰場到銷售端都有完整冷鏈系統，讓消費者購買安全衛生的畜禽肉品。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南8日電）為保障生鮮畜禽肉品品質，台南市政府推動肉品市場及屠宰場肉品冷鏈升級，並鼓勵攤商提升自家溫控設備，今年行政院農委會持續提供補助，呼籲業者踴躍提出申請。

台南市政府農業局今天新聞稿指出，台灣天氣高溫多濕，溫體肉品放置常溫下一段時間，易有細菌滋生而衍生食安問題，透過現代化冷鏈運輸及冷藏，全程低溫溫控，可降低生菌數產生，更能維持肉品品質及鮮度，並提升消費者購買意願。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農業局畜產科指出，不僅肉品市場及屠宰場推動現代化肉品冷鏈升級，更鼓勵畜禽肉攤商業者提升自家溫控設備，建立從屠宰場到銷售端都有完整冷鏈系統，讓消費者購買安全衛生的畜禽肉品。

農業局數據，去年補助2家核准運輸車溫控設施及1家肉攤溫控設施，今年配合農委會持續提供補助，購置肉攤溫控設施及冷鏈運輸車等設備，有需求肉攤業者可於3月下旬起受理補助時，向農業局畜產科提出申請。（編輯：孫承武）1120308

#農委會
#台南市農業局
#肉品冷鏈
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族