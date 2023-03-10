東京國際食品展屏東好物夯 可望創數十億效益

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屏東縣政府率團參加2023東京國際食品展，10日展覽順利閉幕，許多屏東好物也成功進軍日本市場，受到國際買主喜愛。圖為展出期間屏東館參觀人潮。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣政府率團參加東京國際食品展，4天展期，許多屏東好物成功進軍日本市場，受國際買主喜愛，縣府統計，參展後續整體經濟效益可望達新台幣數十億，成果豐碩。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，4天的東京國際食品展，今天閉幕，屏東好物參展過程中詢問度高，初步統計，整體經濟效益可望達數十億。如栗煬國際公司冷凍石斑魚切片成功打入日本市場，日本藏壽司將採購屏東石斑魚，同時與日本超市談定合作，未來石斑魚片、湯頭、甲魚等系列產品確定將出口日本，上架日本超市。

另外，義香食品加工廠的芝麻醬、麻油系列產品將與日本貿易商合作，成功進軍日本市場，讓更多人看見屏東的芝麻加工品；健康樂活生醫的常溫珍珠系列產品也與日本貿易商合作，將台灣產出的珍珠帶入日本通路。

縣府指出，屏東參展廠商成功吸引許多知名大廠、通路商、貿易商前往屏東館進行洽談，包含日本超市AEON及三菱食品對六堆釀興業醬油系列商品非常有興趣；金利食安的水果果汁飲品也引起日本超市AEON的詢問；澳洲COSTCO則是對大鵰生技的天味料理米酒產品有興趣；健翔興業的鹼性離子水更是受到大陸蒙牛集團的詢問與商洽。

還有日本爭鮮集團、芝本產業株式會社、MFC株式會社對御田食品的滴雞精與醬料包系列產品有高度的興趣，深入商談中；峰漁的漁產品也有日本通路商前來洽談；農畜產品方面浤良食品的皮蛋與鹹熟蛋受到日本超市成城食井及誠品生活日本橋的積詢問；豐誠冷凍食品的彩色珍珠系列商品則是有Genky超市及日協食品前往洽談。

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屏東縣長周春米表示，睽違3年再度重返東京食品展，業者把握為期4天的展期全力行銷，向通路商、貿易商、批發採購業者介紹推薦自己的產品，期望透過東京國際食品展的平台，將屏東出產的農漁畜牧、加工食品等屏東好物，成功打入日本市場，甚至站上國際舞台。

周春米指出，根據以往參展經驗，在會場中洽談的買主，有很大機會發展更進一步的合作，後續實質效益非常值得期待，未來會繼續協助廠商，持續在各大展覽中露出行銷，開拓商品的能見度，邁向國際市場，為屏東好物帶來更高的經濟效益。（編輯：黃世雅）1120310