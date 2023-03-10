徐榛蔚赴韓國堤川市考察 取經草藥產業發展

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮縣長徐榛蔚率領縣府團隊赴韓國拜訪姊妹市堤川市，促進交流及合作，今天還到韓國忠北科技園區考察，了解草藥產業發展，盼能促進花蓮保健作物及農業發展。

花蓮縣政府今天發布新聞稿指出，徐榛蔚結束日本東京國際食品展行程後，9日帶團赴韓國考察，與韓國姊妹市堤川市進行市政、文化、觀光、藝術等面向交流。

徐榛蔚指出，雙方自2012年展開交流，並於2013年簽訂姊妹市，期間多次展開文化、農業、觀光、消防、教育等面向互訪，疫情期間也互贈防疫物資，這次特別邀請堤川市長金昌圭率團參加花蓮縣府舉辦的原住民族聯合豐年節。

金昌圭指出，花蓮是台灣有機農業之首，在農業、觀光等發展是堤川市學習典範，希望兩地情誼以民主自由的價值為基礎，深化台灣與韓國的交流發展。

花蓮縣府團隊今天考察忠清北道「忠北科技園區」，徐榛蔚指出，堤川市有14種主要的草藥作物，是純淨的草藥作物產地，花蓮也有相似條件，這次考察針對花蓮縣府未來如何發揮保健作物產業優勢交流，盼提供消費者更安全、優質的健康食品。

徐榛蔚說，此行也邀天然物中心負責人朴成秀、阿里生物製藥公司代表理事李貞玉訪問花蓮。（編輯：唐聲揚）1120310