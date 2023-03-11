國際自由車環台賽3/12登場 台北市府路等路段交管

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（中央社記者劉建邦台北11日電）2023國際自由車環台公路大賽將於12日從台北開跑，台北市警方規劃包含市府路、松高路等路段將實施交通管制，市府路（松高路至松壽路段）從今天上午11時起管制。

台北市警察局交通大隊新聞資料指出，2023國際自由車環台公路大賽（台北站）從12日上午8時至中午12時，在市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義1號道路及仁愛路舉行。

台北市警局為維護交通秩序與活動安全，將實施交通管制，禁止人、車通行，市府路（松高路至松壽路段）從今天上午11時至深夜0時管制東側4線車道，西側實施調撥；12日凌晨0時至下午5時管制雙向全線車道。

警方指出，其餘管制路段包含信義1號道路、仁愛路、松高路、逸仙路、松壽路，皆從12日上午8時起管制到中午12時。

警方規劃交通管制措施，包含信義1號道路從12日上午8時至中午12時管制全線車道；仁愛路從12日上午8時至中午12時管制全線快車道及公車專用道，及中山南路至林森南路、光復南路至信義1號道路南側慢車道，其餘南、北側慢車道開放通行。

松高路（市府路至逸仙路）12日上午8時至中午12時管制，保留東往西外側1線車道開放通行。

逸仙路（松高路至仁愛路）12日上午8時至中午12時管制雙向全線車道；逸仙路（忠孝東路至松高路）12日上午8時至中午12時管制北往南全線車道。

松壽路（信義1號道路至市府路）從12日上午8時至中午12時管制，僅保留西往東外側1線車道開放通行。

警方建議駕駛可改道動線，包含仁愛路東往西車流可改道南、北側慢車道或忠孝東路，穿越仁愛路的南、北向車流可改道行駛公園路、建國高架橋、基隆路車行地下道，市府路南、北向車流可改道行駛松智路。

警方指出，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內公車候車處暫停服務，查詢公車改道路線，可至台北市公共運輸處網站。（編輯：郭諭儒）1120311