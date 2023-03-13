體操教練性侵被判6年10個月 入監14天病逝

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市一名金牌體操教練被控性侵、猥褻未成年女選手，2021年遭法院判刑6年10個月定讞。梁男上月底入監服刑，短短14天就病逝。明天將解剖釐清確切死因。

法務部矯正署高雄第2監獄告訴中央社記者，梁姓男子在今年2月23日入監服刑，當時獄方有掌握到他罹患心血管疾病和臀部外傷等。

入監當時梁男身體狀況穩定，但隔天就出現血壓異常，被送進獄中的病舍，有4人同住。梁男因外傷需定時換藥，一週會看2次獄中門診，獄方也定時掌握其身體狀況。

獄方說，直到3月8日，梁男獄友反映，梁男的精神狀況不佳，午餐也只吃了1、2口，經檢測他的血壓偏低。當天被送進大型觀察室，醫師做心電圖後評估需送外部醫院治療，當天下午4時50分左右將梁男送到合作的軍醫院就醫。

送醫後，梁男意識清楚，院方安排他住進普通病房。但到了當晚10時，雖他意識仍清楚，但身體指數持續下降，獄方也緊急通知家屬。11時就因病情惡化轉往加護病房，經搶救在9日凌晨因敗血性休克宣告不治，確切死因仍待明天解剖。（編輯：黃世雅）1120313