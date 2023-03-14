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海軍敦睦支隊遠訓澎湖開放參觀湧人潮 一睹堅強戰力

2023/3/14 13:43
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（中央社澎湖縣14日電）睽違3年的海軍敦睦遠航訓練支隊再度造訪澎湖，今天在馬公定海營區開放參觀，難得天氣轉好，港區吸引滿滿參觀人潮，一睹海軍堅強戰力與精練成果。

海軍敦睦遠航訓練支隊艦艇暨文宣開放參觀，今天在海軍定海營區展開，由海軍副司令胡展豪主持，縣長陳光復、副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢、馬公市長黃健忠等人都到場登艦參觀，盛讚國軍軍容盛大與先進科技武器，大批民眾更是大排長龍登艦參觀，並欣賞海軍官兵精湛演出，場面熱絡，陳光復並致贈慰問金，祝遠訓成功。

海軍敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓任務，今年納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘艦艇，今天清晨在11級陣風下駛抵海軍定海營區泊靠，並有鼓號樂隊與陸戰隊的跆拳道等表演，同時宣導招募有志青年共同加入海軍行列。

胡展豪表示，澎湖海軍基地位處海峽第一線的戰略重要港口，捍衛台海安全，配合敦睦支隊國內大港口航訓，今天來到馬公開放參觀，讓國人了解海軍精練成果與堅強戰力。

陳光復則代表澎湖全縣鄉親歡迎敦睦支隊到澎湖，讓民眾看到壯大軍容，尤其澎湖位處離島，與台灣唇齒相依，是台灣防衛第一線，感謝國軍長久以來守護保家衛民，讓民眾能在這塊土地安居樂業。

海軍敦睦遠航訓練支隊艦艇暨文宣開放參觀至15日下午2時，將轉往台中港繼續國內環島航線。（編輯：陳仁華）1120314

#陳光復
#胡展豪
#澎湖海軍
陳光復
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