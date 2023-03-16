北市族語認證獎勵金最高5萬元 非原民也可申請

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）為鼓勵並培養原住民族語言傳承及教學人才，台北市原民會今天宣布，族語認證獎勵金加碼至通過高級者新台幣3萬元、通過優級者5萬元，只要設籍北市4個月以上，非原民也可申請。

台北市原住民族事務委員會發布新聞稿表示，「原住民族語言發展法」及「國家語言發展法」公布施行後，族語推動政策與族人日常生活密切相關，且新的本土語言課綱已經上路，族語課程從小學延伸到中學，師資人才儲備工作刻不容緩。

原民會指出，台北市族語使用及傳承相對困難，為了擴大族語使用並落實多元文化共存共榮，今年將提高通過原住民族語言能力認證測驗的獎勵金額度，族語家庭獎勵及個人中高級獎勵維持不變，通過高級者提高至3萬元、優級者提高至5萬元。

原民會表示，台北市不只獎勵金加碼至全台最高，非原住民市民也可以提出申請，只要設籍4個月以上就符合資格，去年已有2名非原民市民通過認證取得獎勵金。

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原民會說明，獎勵金申請日為族語認證成績公告當年的3月20日至7月31日止，符合資格者可透過「台北市政府市民服務大平台」搜尋「台北市原住民族語言能力認證測驗獎勵」填寫資料申辦，同等級以申請一次為限。

根據台北市原住民族語言能力認證測驗獎勵實施計畫，族語認證個人獎勵金中，通過中高級者為1萬元、高級3萬元、優級5萬元；同戶籍家庭成員通過認證達2名，每戶獎勵6000元，超過2名每多1名增加獎勵3000元，每戶最高獎勵1萬5000元。（編輯：方沛清）1120316