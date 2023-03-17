弦耕琴社推廣古琴音樂 19日台東生活美學館演出

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）致力推廣古琴之美的弦耕琴社，19日將在台東生活美學館演出，弦耕琴社社長黃鴻文表示，要讓台灣人都能欣賞到古琴的美。

弦耕琴社今天發布新聞稿表示，黃鴻文10多年前起心動念，在台灣西部的每個角落推廣古琴之美，帶領琴社挺過強大的西樂浪潮，更堅實壯大了推廣的決心與陣容。

弦耕琴社說，弦耕琴社已成為台灣古琴音樂推廣最有組織和規模的團體，社員們更在國際古琴音樂大賽屢獲佳績，讓全世界聽見台灣古琴的美，更無法忽視這股復興古琴音樂的強大實力。

「該是時候把古琴帶到台東了！」黃鴻文今天接受中央社記者訪問表示，他深愛古琴，更深愛台灣的每一寸土地與土地上的人們，他多年來一直掛念著心底那聲來自東部山巒和大海的召喚。

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弦耕琴社表示，為了回應這懇切的呼喚，弦耕琴社不計經費和人力精心擘劃一場別出心裁的古琴音樂會，將於3月19日下午2時30分於國立台東生活美學館，以豐富樣貌的古琴展演方式、最精湛的演出品質，呈現給台東民眾。

黃鴻文是台灣古琴協會會長、弦耕琴社社長，致力古琴教育，學生逾千人。出版古琴個人專輯CD「秋鴻」、「烏夜啼」。發表禮與違禮之間-從琴的「十四不彈」探討其禮的性格等論文10餘篇。（編輯：郭諭儒）1120317