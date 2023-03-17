聯電循環經濟資源創生中心動土 將助廢棄物再生

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府表示，聯華電子將投入新台幣18億元成立「循環經濟資源創生中心」，今天在南部科學園區Feb12A廠區動土，預定2025年啟用，每年可將1.5萬公噸廢棄物轉換成資源化產品。

台南市政府發布新聞稿指出，聯電「循環經濟資源創生中心」今天在南科Feb12A廠區動土，建築面積5900平方公尺，總樓地板面積9000平方公尺，廠房以綠建築規範設計，並規劃取得綠建築標章，未來可望增加230名就業人數，每年約可將1萬5000公噸廢棄物轉換成資源化產品，創造產值約1億元再生產品。

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出席動土典禮的台南市長黃偉哲表示，科技園區或傳統產業須解決廢棄物處理問題，多著墨於資源再利用、廢棄物減量等，台南市府對於循環經濟資源創生中心興建樂觀其成，也期待盡快投產，為循環經濟及環保盡一份心力。

黃偉哲說，台灣走向循環經濟時代，廢棄物轉換成再生資源是國家重要政策之一；台南市政府也致力於循環經濟，在永康再生水廠、安平再生水廠及仁德再生水廠匯集民生污水並淨化成半導體製程可用高階水源，節省水資源耗費，舒緩民生及農業供水。（編輯：戴光育）1120317