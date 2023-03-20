高捷青埔站設驅鳥裝置 防鳥糞污染月台

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄捷運青埔站等高架站常有鳥糞污染月台，高捷公司近期設置驅鳥設施，利用聲光等不傷害鳥類方式驅趕，不過高捷公司坦言，目前效果不明顯，將視情況嘗試其他方式及加強清潔因應。

高捷青埔、橋頭站是高架設計，經常有鳥類棲息，結果造成鳥糞污染月台、地面，甚至可能波及乘客。高捷公司去年先在R23橋頭火車站設置驅鳥設施測試，今年2月中旬再移至R22青埔站施行並評估成效。

高捷公司今天接受中央社記者訪問表示，收到鳥糞直接滴到旅客的抱怨很少，但候車處確實常見鳥糞落下堆積。主要是高架站鳥類多，糞便會造成月台或地面污染。所以會嘗試一些不傷害鳥類的方式來驅逐鳥類。

高捷公司說明指出，驅鳥裝置具備紅外線感知器，當鳥類靠近範圍15公尺時，就會亮起高亮度LED燈，並同時發出聲音，防止鳥類靠近。目前只有1組，算是測試性質，不過根據人員觀察，效果不明顯。

高捷公司表示，目前還是會以加強清潔來因應，並再視情況嘗試其他方式驅趕，主要前提是不能傷害鳥類，也盼旅客多加體諒。（編輯：謝雅竹）1120320