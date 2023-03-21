高市伍厝自辦重劃 市府要求提剔除不同意者方案

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市第74期大寮區伍厝自辦重劃案，因有地主反對重劃，高雄市地政局今天表示，會請重劃會尊重地主意願，將不同意者剔除範圍，市府已去函限重劃會於4月20日前提出剔除方案。

高雄市地政局今天新聞稿表示，為進一步維護土地所有權人權益，市府已去函限重劃會於4月20日前提出剔除方案。

第74期大寮區伍厝自辦市地重劃區，因部分地主反對重劃，甚至數次向市府陳抗，市府1月初承諾優先照顧弱勢住戶立場不變，在弱勢戶權益未獲妥善保障前，不會再進行重劃後續作業。

此外，地政局並於2月23及24日召開4次協調會，邀集反對重劃地主進行溝通及聽取地主意見，結論是請重劃會尊重地主意願，研擬將不同意者剔除範圍外，重劃範圍剔除方案也由重劃會研擬中。

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根據地政局說明，高雄市第74期大寮區伍厝自辦市地重劃區位屬高雄市大寮區伍厝段及黃厝段部分土地，為「大坪頂特定區計畫」計畫區內的第2種住宅區，已於民國106年10月27日核准成立重劃會。

重劃會於110年1月29日申請核准實施市地重劃，並於110年10月7日於大寮區公所召開聽證會議，重劃計畫書公告自111年10月5日起至111年11月4日止。市府表示，公告期間住戶有提出相關訴求，市府絕對優先保障弱勢。（編輯：謝雅竹）1120321