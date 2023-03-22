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自駕巴日間測試3/24上路 竹縣打造智慧生活新貌

2023/3/22 11:18
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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府今天表示，高鐵自駕接駁運行實驗計畫已完成夜間測試，24日起啟動平日不載客日間測試，可望在今年6月進行載客行駛測試，打造智慧生活新風貌。

新竹縣交旅處透過新聞稿表示，新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫在經濟部支持下，由新竹縣政府、工業技術研究院、科技之星、車王電子及銓鼎科技共同合作推行。

交旅處說，去年11月底起，先針對車流量較少的晚上10時至凌晨1時進行自駕車不載客測試，近期已完成夜間全程自駕測試，包括繞行、左右轉、變換車道及公車站停靠等。

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交旅處指出，經評估後將在3月24日起，轉換為平日上午9時30分至下午3時30分，實施不載客測試，並逐步提高車速，民眾若在竹北市區道路上看到車身標示有「自動駕駛實驗車」字樣，分別為車牌為「試0101」、「試0102」及「試0003」的3輛中型巴士，請注意與自駕車保持安全距離。

新竹縣長楊文科透過新聞稿表示，未來自駕巴將行駛於日間測試，請民眾注意，如果順利完成各項日間測試項目，可望今年6月正式載客行駛測試，期盼未來自駕車可順利納入市區公車營運路線，打造智慧生活新風貌。（編輯：方沛清）1120322

#新竹縣交旅處
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