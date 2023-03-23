國小操場年久失修 蔡培慧促成行政院補助整建

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南投縣竹山鎮中和國小、鹿谷鄉廣興國小操場年久失修，民進黨立委蔡培慧（前）23日會同教育部體育署踏勘，確定將發包改善，並由行政院專案全額補助工程經費。（蔡培慧辦公室提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月23日

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）竹山鎮中和國小、鹿谷鄉廣興國小操場年久失修，學童或居民使用有受傷風險，民進黨立委蔡培慧今天會同教育部體育署踏勘，確定將發包改善，並由行政院專案全額補助工程經費。

竹山鎮中和國小仍是舊式紅土操場，但連草皮都因年久失修只剩下灰土，學童在充滿沙塵環境運動恐有安全疑慮；鹿谷鄉廣興國小操場則是多處龜裂、凸起，縫隙甚至可插入一支手機，面對凸起、不平跑道，學生想盡情奔跑都有困難，若不小心跌倒，後果不堪設想。

蔡培慧持續推動校園跑道整建，今天與教育部體育署、南投縣議員陳玉鈴等人踏勘中和國小、廣興國小，蔡培慧說，校園安全最重要，部分學校因經費導致操場遲未翻新，今天會同體育署等單位現勘後確定發包改善，由行政院專案全額補助，減輕南投縣政府財政壓力。

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中和國小校長林建言透過蔡培慧辦公室新聞稿表示，學校操場40多年未整修，對小朋友而言，最盼望就是能在完整、舒適的操場活動，感謝蔡培慧一上任即刻關心校園設備整建工程，透過蔡培慧關心校園設施改善，相信日後一定可讓中和國小環境越來越好。

廣興國小校長吳錫法說，操場是鄉運主要場地，但跑道嚴重破損，苦於缺乏經費遲遲無法翻新，感謝蔡培慧積極爭取教育部整建，希望未來新操場能讓學生、居民有全新體驗；鹿谷鄉民代表會主席林智鴻說，廣興國小是鹿谷鄉運辦理地點，期待年底順利完工。（編輯：謝雅竹）1120323