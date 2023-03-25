2023高雄智慧城市展30日登場 10多國外賓交流

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）2023高雄智慧城市展將於3月30日登場，今年除了城市治理，更整合醫療體系及產業淨零2大面向，將有10多國、300名外賓到場交流，高雄市民可憑身分證免費入場。

2023高雄智慧城市展將在3月30日到4月1日舉行，這次包括論壇、展覽及首長高峰會議，作為智慧城市治理學習觀摩交流最大平台。今年除了城市治理，更整合醫療體系及產業淨零2大面向。有全世界4大洲10多國、300名外賓，會展550個攤位、165家廠商共襄盛舉。歡迎民眾踴躍參觀，展期高雄市民可憑身分證免費入場，但謝絕12歲以下孩童入場。

高雄副市長林欽榮表示，高雄智慧城市當前最重要挑戰是推動數位與淨零雙軸轉型，高雄正從工業城市邁向高科技城市，高科技S廊帶吸引人才、資金、產業只是開始，更要與產業攜手邁向潔淨的風電光電，未來高雄也是台灣最大離岸風電基地，這些都是帶動台灣淨零轉型的關鍵。

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高雄市政府發布新聞稿指出，今年高雄推出智慧醫療主題，包括高醫醫療體系、高雄榮民總醫院、高雄長庚醫院、義大醫院、民生醫院、凱旋醫院、聯合醫院、岡山醫院、衛福部屏東醫院等南部各大醫療體系的智慧醫療解決方案。

此外，今年首次推出淨零新創主題館，邀集南部8所大學展示淨零研發成果，以及16家新創企業將研發成果及產品，依循環經濟與永續農法、淨零創新技術與材料、淨零創新服務與產品3類展示，並邀請來自英國的12家新創廠商加入分享。（編輯：郭諭儒）1120325