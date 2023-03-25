嘉市醫療文化獨步全台 辦特展思考推展觀光

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（中央社記者蔡智明嘉義市25日電）日治時期至今嘉義市「醫生館」林立，形成獨步全台的醫療文化，市府今天在博物館舉辦「嘉義市近代醫療文化特展」，傳遞過去歷史現象，思考舊有醫療空間如何活化並推展觀光。

嘉義市文化局2018年委託台灣圖書室文化協會啟動「老醫館故事撰寫計畫」，透過資料蒐集與田野調查，盤整了60間老醫館資料，逐步描繪出嘉義市醫療史的輪廓，今天起至今年9月10日在嘉義市立博物館舉辦「嘉義市近代醫療文化特展」。

策展人國立雲林科技大學建築與室內設計系系主任蘇明修接受中央社記者訪問表示，二次世界大戰前嘉義市接近100間「醫生館」，此次展覽是以人（醫者）、空間（醫館）、城市（醫者町）為核心，展現嘉義市獨步全台的醫療文化。

蘇明修說，嘉義市中心區過往醫院診所群聚的現象，被稱為「醫者町」；舉辦特展的目的是要傳遞過去歷史現象，讓市民思考舊有醫療空間如何再活化，進而推展觀光，復興都市特色。

蘇明修強調，嘉義市醫療有一特殊現象，就是日治時期至戰後嘉義市女醫生比例達到10%，高於當時全國的平均，展現嘉義市的多元，讓女性有出頭的機會。

嘉義市文化局長盧怡君表示，嘉義市在1895年即成立最早的公共醫療設施「嘉義支廳診斷所」（衛福部嘉義醫院前身），在當時醫療環境與政策的影響下，許多在地優秀青年選擇從醫，返鄉執業，都在特展中呈現。

另外，展廳中也展出前嘉義市長許世賢在日本取得博士後，與夫婿張進通共同返回嘉義開設「順天堂醫院」的過程與相關史料。

嘉義市長黃敏惠出席特展開幕致詞說，歡迎市民與各地民眾前來博物館參觀，認識嘉義市不可或缺的近代醫療史發展及地方故事。（編輯：陳政偉）1120325