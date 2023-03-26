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北市火災常見爐火烹調 消防局扎根防災宣導

2023/3/26 15:18（3/27 09:36 更新）
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為提醒民眾重視居家防火安全，台北市消防局26日在百齡國小舉辦「社區童玩鄰舍節 親子防災樂活動」社區防災園遊會活動，加強宣導「人離火熄」觀念。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月26日
為提醒民眾重視居家防火安全，台北市消防局26日在百齡國小舉辦「社區童玩鄰舍節 親子防災樂活動」社區防災園遊會活動，加強宣導「人離火熄」觀念。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月26日
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市去年共發生1552件火災，肇因以爐火烹調的617件居冠。為提醒民眾重視居家防火安全，台北市消防局今天在百齡國小舉辦社區防災園遊會，加強宣導「人離火熄」觀念。

根據消防局統計資料顯示，民國111年共發生1552件火災，原因以爐火烹調的617件（占39.8%）居首，其次為電氣因素497件（占32.0%）。

消防局發布新聞稿表示，為深入里、鄰防災宣導，以建立安全安心社區，同時讓孩子遠離3C產品，第四救災救護大隊與士林區福中里辦公處今天在兒童節前夕舉辦「社區童玩鄰舍節 親子防災樂活動」社區防災園遊會活動。

活動內容，包括有精采舞台表演節目和防災知識有獎徵答；另外，防災闖關遊戲中還設有「住宅保命神器」、「用電安全」、「爐火安全」、「溺境求生」及「CPR體驗」、「拉、瞄、壓、掃學滅火」和「震當防衛」等項目，供民眾闖關體驗。

同時，童玩遊戲則設有踢毽子、套圈圈、彈珠檯、踩高蹺及丟沙包等趣味攤位，民眾只要完成闖關集點任務後，即可獲得精美禮品。

消防局呼籲，民眾平時應重視居家防火安全，在烹煮食物時應有「人離火熄」的觀念；且在使用電氣設備時應遵守「5不1沒有」原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不常插、插頭不潮濕污損、周圍不放可燃物、沒有安全標章產品不買不用。

除此之外，消防局指出，針對北市5層樓以下住宅，民眾應於家中寢室、客廳、廚房等各居室安裝「住宅用火災警報器」，以利火災發生時可在第一時間鳴動警報提醒住戶逃生。（編輯：謝雅竹）1120326

#火災
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