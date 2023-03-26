咖啡渣用途廣 農民發想製蚊香驅蟲

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台南市東山區咖啡農陳小萍26日指出，咖啡渣利用方式多元，與曬乾的咖啡殼引火煙燻，確實有驅蚊蟲效果，但仍有安全因素考量，未來會考慮研發咖啡蚊香等相關文創品，對推廣本土咖啡產業也會有幫助。圖為咖啡豆。（陳小萍提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月26日

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）不少人喜愛到郊外露營，但常會遇上小黑蚊等蚊蟲叮咬困擾，有網友在網路上分享以咖啡渣加薄荷精油或白花油可用來驅蟲，咖啡農民認為可研發以咖啡渣製蚊香等文創商品。

近日有網友在網路上討論露營時如何避免蚊蟲叮咬時，除了傳統的噴防蚊液、點蚊香做法外，還有人提出較少見的幾種驅蟲偏方，包括以咖啡渣再利用，滴上薄荷、香茅等精油或白花油的做法，不過味道會比較重，在網路上引發熱議，甚至登上媒體版面。

台南市東山區咖啡農陳小萍今天告訴中央社記者，咖啡渣的利用方式多元，與曬乾的咖啡殼引火煙燻，確實有驅蚊蟲效果，還有股淡淡清香，但有安全因素考量，未來會考慮研發咖啡蚊香等相關文創品，對推廣本土咖啡產業也會有幫助。

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中興大學昆蟲系助理教授乃育昕表示，一般被稱為小黑蚊的台灣鋏蠓，較難以肉眼察覺，最佳防治方式是不露出皮膚，並注意小黑蚊可能出沒的時段，減少讓小黑蚊吸血產卵機會。

乃育昕指出，昆蟲對氣味的反應比人類敏感，若以咖啡渣混合薄荷精油、白花油等物品，會有咖啡因和較重的氣味，可能有防治效果，但仍須以實驗進一步證實，而以氣味防治蚊蟲的方法通常有時效性，建議到山區或戶外活動時，要注意時常補充防護用品。（編輯：謝雅竹）1120326