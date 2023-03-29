台南漁水路改善工程 升級養殖生產區環境

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台南市政府111年度向中央爭取補助規劃北門及七股養殖生產區共4件排水路及漁產道路改善工程，已於112年3月完工。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月29日

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南養殖魚塭總面積近1萬4000公頃，市府今年度向中央爭取補助規劃北門及七股養殖生產區共4件排水路及漁產道路改善工程，已於3月完工，提供更安全便利生產環境。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南市目前設有7處養殖漁業生產區，分別位於北門、七股、六甲、官田、安南等行政區，區內原有進排水路，常有土堤護岸強度不足造成崩塌，以及漁產道路多處路面破損情形，市府除定期維護，台南市長黃偉哲也持續向中央爭取經費補助改善。

台南市農業局指出，今年度規劃施作北門及七股養殖生產區共4件改善工程，經費共新台幣4700萬元，已於3月完工，建構區域完善進排水路，並修繕漁產道路，便利漁民通行。

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農業局指出，自民國109年以來，市府除已自行編列1億6500萬元辦理魚塭集中區進排水路及漁產道路修繕外，並辦理大北門區內養殖生產區15件改善工程施作，建構區域完善進排水路，並修繕漁產道路，約600公頃養殖魚塭受益。

農業局指出，今年度持續獲中央補助逾新台幣4000萬元，將再改善生產區進排水路約720公尺，持續健全養殖區進排水路網路及道路網，提供漁民安全舒適養殖環境。（編輯：郭諭儒）1120329